Toiletbezoek in Apeldoorn eindigt met (alweer) een reddingsactie van de brandweer

‘Eindelijk weer’ een Drakenboot­fes­ti­val, Apeldoorn in Concert beleeft vuurdoop: ‘Alle remmen los’

Meebrullen met de muziek, een dansje wagen in de zon en een drankje in je hand. Het kan binnenkort weer op grootse Apeldoornse feestjes. Het Drakenbootfestival is na drie jaar terug, terwijl Apeldoorn in Concert haar vuurdoop beleeft. „Toen er duidelijkheid was, sprongen we een gat in de lucht.”

10:15