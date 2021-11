Tolk moet uitkomst bieden voor lage vaccinatiegraad in Apeldoorn-Zuid

De gemeente Apeldoorn en de GGD hopen de vaccinatiegraad in de stad op te krikken met gerichte maatregelen. Een daarvan is een pop-uppriklocatie: daar kun je zonder afspraak binnenlopen voor je eerste of tweede prik. In buurthuis Maasstraat was dat zaterdag en maandag mogelijk met het Pfizer- of Janssen-vaccin. Eerder was Nunspeet ook al aan de beurt.