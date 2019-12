Ton Heerts begint met portie Pippi Langkous als burgemeester van Apeldoorn

Stikstofak­koord of niet: de boeren voerden gewoon actie en die in stilte voorberei­de protesten doen pijn

19:13 Grote verwarring: was er dinsdagavond nu wel of geen stikstofakkoord bereikt tussen de protesterende boeren en het kabinet? Voor veel boeren was één ding duidelijk, ze moeten de druk op de ketel houden en dus gingen vandaag de boerenprotesten gewoon door. En die vooraf niet groots aangekondigde acties deden pijn: boerenblokkades even overal overlast.