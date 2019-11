Ton Heerts: ‘Burgemeester van Apeldoorn worden, daarvoor wil ik andere banen inruilen’

Gemist? Sunil uit Zwolle maakt leven buren zuur. En: hoe zit het met die doffe dreunen in Apeldoorn?

10:00 De dakloze Zwollenaar Sunil deed mee aan het televisieprogramma De Sleutel van Beau van Erven Dorens. In het programma kreeg hij een woning en de kans om zijn leven weer op orde te krijgen. De tv-kijkers zaten aan de buis gekluisterd, maar zijn buren belandden in een nachtmerrie. Het verhaal van Sunil was één van de meest bijzondere verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer verhalen die het teruglezen waard zijn: