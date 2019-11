Ton Heerts wordt burgemeester van de stad waar hij van houdt

De trein bracht hem ooit over de IJssel, waarna Ton Heerts in een busje van de Koninklijke Marechaussee stapte en kennismaakte met Apeldoorn. ,,En van die stad ben ik gaan houden’’, zegt de geboren Tubbergenaar. Nu wordt hij burgemeester van de gemeente waarin hij sinds 1985 woont.

Na zijn tijd als beroepsmilitair vervulde Heerts verschillende bestuursfuncties. Meesturen aan een gemeente is nieuw. Het intrigeerde al wel, maar de laatste jaren is het sterker gaan boeien. Juist nu de rijksoverheid pittige taken heeft afgestoten naar de gemeente, met name op sociaal vlak: ,,Daarvan wilde ik wel weten hoe dat uitwerkt in de stad en regio’’.

‘Hier ga ik voor’

,,Maar dat de burgemeesterspost in Apeldoorn langs zou komen had ik niet verwacht, zeker niet met een prima functionerende John Berends.’’ Op het moment dat die vertrok greep Heerts (52) nog niet meteen naar zijn pen. ,,Toen de functie echt vacant was gesteld, en ik het profiel las, dacht ik: ja, hier ga ik voor.’’

Zonnig

Die zorgtaken waar Heerts onder meer zo benieuwd naar is, bezorgt het gemeentebestuur momenteel hoofdpijn. Apeldoorn komt miljoenen tekort op dat vlak. Heerts schrikt er als ervaren bestuurder niet van. ,,Ik stap zelden ergens in waar het helemaal zonnig is.’’ En trouwens, de toekomst van Apeldoorn ziet er volgens hem uitstekend uit. ,,Het is een prachtige stad, een gemeente met heel veel potentie. Waar het goed wonen, werken en recreëren is.’’ Met mooie evenementen, ,,prachtig onderwijs’’, politie en Marechaussee, bijzondere bedrijven, ziet de PvdA’er. ,,Het zit letterlijk op een as van vele mogelijkheden.’’



Benaderbaar