Ton ‘Pippi’ Heerts koestert evenwicht, maar pakt ook door als nieuwe burgemeester van Apeldoorn

Er zijn volop kansen voor de ontwikkeling van Apeldoorn. Tegelijk moet de stad zeker zijn dorpse trekken koesteren en behouden. Het goede evenwicht tussen die twee is namelijk de kracht, vindt Heerts. Dat sprak hij gisteravond uit bij zijn installatie tot burgemeester. De PvdA’er is nu burgervader van de gemeente waar hij zelf al 35 jaar inwoner van is. En waar hij dol op is, zo benadrukte hij in zijn eerste rede. Dat maakt zijn nieuwe ambt extra bijzonder, ook al is het een volkomen nieuwe taak. Maar: ,,Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’’, citeert hij de ‘grote heldin van de jeugdliteratuur’, Pippi Langkous.

Kansen

In de optiek van Heerts zijn er heel veel mogelijkheden om de stad en dorpen nieuwe stappen te laten zetten. Heerts ziet kansen voor ondernemers, bijvoorbeeld met innovatieve projecten rond zorg, technologie en mobiliteit. Kansen ook voor inwoners en voor het onderwijs, om Apeldoorn verder tot kennisstad te maken, met name op het gebied van veiligheid.

Zoals Apeldoorn volgens Heerts het goede van twee werelden weet te combineren (‘een stad waar de ziel van een dorp in huist’), zo zit er ook tweeledigheid in hemzelf, meent hij. Zowel reuring als rust, bijvoorbeeld. En zowel branie als nuchterheid.

Branie

Iets van die branie toonde Heerts gisteravond toen hij de sport in Apeldoorn aanstipte. ,,We staan hele zaterdag- en zondagmiddagen langs de lijn van talloze sportclubs. Maar we hebben geen betaald voetbal.’’ Een verwijzing met knipoog naar een vergeefse poging van hem en enkele anderen, een paar jaar geleden, om weer profvoetbal van de grond te tillen in deze stad. ,,We zullen zien’’, prikkelde de 53-jarige gisteren.

Rust en nuchterheid zal hij in elk geval nodig hebben. Want Heerts treedt aan in een gemeente die in een lastigere periode terecht is gekomen. Er zijn flinke financiële tekorten, met name op het sociaal vlak.

Spanning

De gemeenteraad, die Heerts vanaf nu voorzit, moet uiteindelijk de politieke keuzes maken om die problemen op te lossen. Onder die druk heeft zich de laatste maanden spanning opgebouwd binnen de raad. Waar het de afgelopen jaren een lieflijk gebeuren was in het hoogste orgaan van de gemeente, is er nu geregeld principiële verdeeldheid. Bovendien lijkt de raad als geheel soms moeite te hebben om hoe dan ook grip te krijgen op de complexe thema's die op tafel liggen. Aan Heerts de taak om dat in goede banen te leiden.