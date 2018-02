Toneelgroep van spelers met hersenletsel debuteert in Gigant

Jet Witter (54) is een van de spelers bij WirWar. Ze kreeg twee keer een hersenbloeding, in 1993 en 1996. ,,Dat merk ik nu voornamelijk nog doordat ik niet tegen drukte en hectiek kan'', legt ze uit. ,,Ik zat zelf al bij een theatergroep, maar toen kreeg ik de tip ook bij WirWar te gaan. We herkennen elkaars verhalen en we kunnen eigenlijk allemaal niet tegen drukte, dus daar wordt goed rekening mee gehouden.''

Alles links

Ook Marcel Wentink (57) merkt dat. De hersenbeschadiging ontstond al tijdens zijn geboorte. ,,Mijn rechterkant functioneert minder en daardoor heb ik alles van kleins af aan geleerd met links. En dat resulteert er nu in dat mijn linkerkant overbelast is.'' Marcel had nog nooit eerder toneelgespeeld. ,,Ik vind het heel erg leuk om te doen. Het is fijn om samen bezig te zijn en daarbij vind ik het belangrijk dat mensen in onze voorstelling zien wat het is om hersenletsel te hebben. Vaak hebben mensen al vooroordelen, dan denken ze bijvoorbeeld dat je dom bent.''

Hij merkt dat hij zich in de groep op zijn gemak voelt. ,,Ik kan niet zolang staan. Hier pak ik dan gewoon een stoel en dan ga ik zitten. Je hoeft niks uit te leggen.''

Propje in hersenen

Mariëtte Hehakaya doet de muzikale begeleiding van het stuk. Zelf had ze 25 jaar geleden een propje in haar hersenen, waardoor ze uiteindelijk verlamd raakte. Ze moest alles opnieuw leren.

Nienke Goossens (danstherapeut en dansdocent) en Aad van der Waal (dramadocent en de stadsdichter van Apeldoorn) begeleiden de groep. ,,Het is een fijne groep, waarbij de rust die er heerst heel prettig is'', vertelt Nienke. ,,We zijn begonnen met spel en improvisatie en zijn toen langzaam bezig gegaan met de voorstelling.''

Koffie overslaan

Toch merken ze wel dat het een specifieke doelgroep. Nienke: ,,Zo hebben we bijvoorbeeld om tijd te winnen de koffiepauze weleens over willen slaan, maar dat is geen slim plan. Als we dat doen, houden ze zo'n repetitie-ochtend niet vol.''

Theatergroep WirWar speelt woensdag 14 februari om 19.30 uur voor de eerste keer de voorstelling in de theaterzaal van Gigant. Kaarten kosten 2,50 euro en zijn te koop aan de balie van Gigant of via gigant.nl.