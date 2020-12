Tony doneert gelukskoekjes aan ondernemers in Apeldoorn die wel wat steun kunnen gebruiken

In de zomer was er al een pakket voor Apeldoornse zzp’ers. Om ze te laten zien dat er in moeilijke tijden aan hun wordt gedacht. Met de kerst in zicht herhalen Dani Levy en Tim Koldenhof dat concept. Alleen worden nu eigenaren van kleine bedrijven in het zonnetje gezet. Levy en Koldenhof kregen voor hun kerstactie steun van de gemeente Apeldoorn en bijna twintig bedrijven. ,,We hebben honderd prachtige pakketten klaar staan’’, zegt Levy.