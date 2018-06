Gigaproductie



In Nederland wordt de verkoop van wiet in coffeeshops gedoogd, maar de productie van deze softdrug is illegaal en bevindt zich daardoor in een ondergronds circuit. Er zijn twee hoofdargumenten voor de proef met gemeentelijke teelt. Een ervan, het beter kunnen controleren en waarborgen van de kwaliteit van wiet, is wat betreft Fijnaut geen sterk punt. ,,Stuur dan gewoon nu al de voedsel- en warenautoriteit naar coffeeshops.'' De tweede reden, het tegengaan van georganiseerde misdaad en ondermijning rond de teelt, is wat betreft de vooraanstaand criminoloog wel valide. De cannabisteelt in Nederland is volgens hem inmiddels ,,een gigaproductie'' die zelfs delen van sommige steden ontwricht.