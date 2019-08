Topdrukte bij kofferbakverkopen Apeldoorns Kanaal lokt zakkenrollers

De kofferbakverkoop van zaterdag 3 augustus langs het Apeldoorns Kanaal was de drukste ooit in de geschiedenis van de kofferebakverkopen in Apeldoorn. De drukte trok ook zakkenrollers aan.

Dat meldt Ben van der Velden van de Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa, die al zestien jaar kofferbakverkopen organiseert. De opbrengst van de verhuuropbrengsten is bestemd om mensen of zorginstellingen mee te helpen in Oost Europa.

Zakkenrollers

Ruim 12.000 bezoekers liepen zaterdag langs de 250 verkopers langs het Apeldoorns Kanaal. Al om 7.30 uur, toen de standhouders neergezet werden en aan het uitpakken waren, stonden de eerste kopers al met ruim vijftig man klaar om te kijken wat er uit de dozen kwam en of er aantrekkelijk koopjes bij zaten.

De verkeersregelaars van de stichting WHOE hadden moeite om alle auto’s van de kopers een plek geven langs het spoor, en ook de fietsenrekken stonden vol. Minpunt was dat in de drukte meerdere mensen slachtoffer zijn geworden van zakkenrollers en hun portemonnee zijn kwijt geraakt.

Ziekenhuisbedden

Dankzij de opbrengst van de verhuur van verkoopplaatsen kan de stichting het komende seizoen tussen de acht en tien vrachtwagens goederen uit Apeldoorn een tweede leven geven in Oost-Europa. Onder meer heeft WHOE afgelopen voorjaar tien vrachtwagens met bedden opgehaald uit het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam en in Apeldoorn neergezet. De ziekenhuisbedden worden naar Oost Europa gebracht.