Topman Hoenderloo Groep over ‘onvermijdelijke’ sluiting: ‘We hebben alles geprobeerd, maar het is niet gelukt’

Invallen in Gelderland vanwege import ‘fout hout’

16:51 Een groot onderzoek naar de import van ‘fout hout’ heeft vandaag geleid tot invallen in onder meer Gelderland. De politie deed in totaal zes invallen in de provincies Gelderland, Noord-Holland en Utrecht. Daarbij nam zij grote hoeveelheden hout, administratie en gegevensdragers in beslag.