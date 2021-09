Toppers van weleer slaan in Apeldoorn nog één keer een balletje op banen van roemruchte tennisclub De Manege

Woekerende struiken die dwars door het net steken, metershoog gras over en langs de lijnen van de banen drie en vier. Van ‘court one’ is helemaal niets meer over. Het is vergane glorie, dat weet Auke Dijkstra uit Beekbergen ook wel. De banen van de ooit roemruchte tennisclub de Manege aan de Apeldoornse Jachtlaan, liggen er nog maar daarmee is ook alles gezegd. ,,Alleen op baan 2 kan nog worden getennist. En dat gaan we zo ook doen. Voor de laatste keer. Om afscheid te nemen van de Manege.’’