Toprenner Boardman bewondert fietspaden Apeldoorn

Tijdens een wandeling door Apeldoorn valt het hem op hoe gewoon het hier is dat jong en oud fietst. En dat zonder uitvoerige bescherming. Het is wonderlijk dat een stad daar zo op ingesteld is, terwijl het op een uur vliegen in Engeland heel anders georganiseerd is, verbaast Boardman zich.

De voormalig wereldkampioen tijdrijden en winnaar van diverse etappes in grote wielerkoersen, was de afgelopen dagen in Apeldoorn voor het wereldkampioenschap baanwielrennen.