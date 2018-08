Topseizoen Boschbad; meer parkeerbonnen

Het Boschbad telde dit jaar al rond de 75.000 bezoekers en de vooruitzichten op goed zwemweer komen er weer aan. En dus is het wel eens zoeken naar een parkeerplaats in de omgeving van de Felualaan. Omdat ook Apenheul dichtbij ligt geldt in de wijk op veel plaatsen een parkeerverbod. Daar is of niet iedereen van op de hoogte, of mensen nemen bewust het risico bekeurd te worden. Een boete komt op 99,- euro. Hoewel het handhavers van de gemeente Apeldoorn zijn die de bonnen uitschrijven komt het geld in de staatskas terecht.