Toptennis én school, het is de manier voor Apeldoornse Rose (16), die gewoon de derde ronde van Wimbledon haalde

tennis Via Apeldoorn naar Charleroi: de tennisagen­da van Rose Marie Nijkamp zit helemaal vol

Voor tennisster Rose Marie Nijkamp van het Apeldoornse Daisy zijn het drukke tijden. Toernooien in Oostenrijk, één competitie in Duitsland en twee in Nederland, dan weer door naar België en wellicht binnenkort als klap op de vuurpijl haar eerste deelname aan het Grand Slam toernooi Roland Garros in Parijs.

22 mei