Torenhoge ambities rond duurzaamheid Stedendriehoek

Binnen Europa wil dit gebied het meest 'circulair' zijn. Dat betekent dat afvalstromen optimaal worden hergebruikt. Met die ambities legt de regio de lat op het gebied van duurzaamheid zeer hoog. Wat betreft afvalscheiding en hergebruik doet de Stedendriehoek het al bovengemiddeld goed. Maar met de omschakeling naar schone energie is er nog een wereld te winnen. Onder meer de provincie Gelderland en netwerkbeheerder Liander hameren daar op.

Banen

Annelies de Jonge, wethouder in Zutphen en lid van het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek, erkent in een toelichting dat de doelen ambitieus zijn. ,,Maar haalbaar.'' Ze krijgt daarin steun van Ronald van Wetering, directeur bedrijven binnen de Rabobank en lid van het zogenoemde strategische board van de Stedendriehoek. Hij voorziet dat overheid, bedrijfsleven en onderwijs de 'krachten bundelen'. De werkwijze zal uiteindelijk nieuwe bedrijvigheid en dus ook banen opleveren, is de inschatting.