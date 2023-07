Tornado zoals in Apeldoorn komt slechts een à twee keer per jaar voor: hoe ontstaat zo’n windhoos?

MET VIDEOHeel erg bijzonder. Zo classificeert Jeroen Elferink, meteoroloog bij Weerplaza, de tornado die vanmiddag over het gebied rond Apeldoorn trok. Ze komen zo’n een à twee keer per jaar in Nederland voor. Maar hoe ontstaat zo’n windhoos?