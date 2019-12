Tot leven wekken van Den Eikenboom in Loenen begint bijna

Drie doorrij­ders in een week in Apeldoorn, wat is er aan de hand? ‘De pakkans moet omhoog’

29 december In Apeldoorn was het deze week drie keer raak, maar ook in Amersfoort, Kootwijkerbroek en Doesburg sloegen bestuurders op de vlucht nadat ze een ongeluk veroorzaakten. In Doesburg viel daarbij zelfs een dode. Alleen als de pakkans van doorrijders omhoog gaat, zullen zij hun slachtoffers minder snel aan hun lot overlaten, zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck.