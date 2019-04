Tot nu toe één zwijn afgeschoten van groep die schade veroorzaakt in Beekbergen

Zelfs succesvol­le school in Apeldoorn moet stoppen met flexibele tijden: ‘We gaan terug naar de middeleeu­wen’

11:30 Van de twaalf scholen die sinds 2011 meededen aan de proef met flexibele schooltijden, scoren er maar vijf een voldoende. Voor het Ministerie van Onderwijs is dat reden om met het experiment te stoppen. Directeur Hans van der Most van de Sterrenschool Apeldoorn baalt, want op zijn school was het juist een succes. ,,We gaan weer terug naar de middeleeuwen.”