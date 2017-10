Totale aantal misdrijven in Apeldoorn daalt flink

Het totaal aantal misdrijven is in de eerste helft van dit jaar gedaald in Apeldoorn. Wel zijn er opvallend meer zedenmisdrijven en openlijke geweldplegingen.

In het eerste half jaar van 2017 is het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Apeldoorn flink afgenomen vergeleken met het eerste half jaar van 2016. Het totaal van januari tot juli dit jaar ligt op 3.726 misdrijven, vorig jaar waren dat er nog 4.067.

Deze daling is niet alleen in Apeldoorn te zien, maar geldt voor heel Oost-Nederland. Het aantal geregistreerde misdrijven daalde in de hele regio nog iets forser, met 11 procent.

Toch zijn er twee opvallende stijgingen te zien. Het aantal openlijke geweldplegingen tegen personen in Apeldoorn is fors toegenomen, net als het aantal zedenmisdrijven.

Werd er in 2016 nog twaalf keer aangifte van openlijke geweldpleging tegen een persoon gedaan, in 2017 nam dat aantal toe naar 26.

Ook opvallend is de stijging in het aantal zedenmisdrijven in de gemeente. Daarvan kreeg de politie in 2016 nog 19 meldingen binnen, in de eerste helft van dit jaar staat de teller al op 46 zedenmisdrijven.

De toename in het aantal openlijke geweldplegingen tegen personen is niet alleen in Apeldoorn gestegen, deze stijging is ook terug te zien in heel de politieregio Oost Nederland, waar het met 19 procent gestegen is. Deze vorm van criminaliteit komt het meeste voor in het uitgaansleven.

Toch nam het totaal aan geweldsmisdrijven in Apeldoorn af, van 342 (2016) naar 318 (2017).

Een andere opvallende daling is het aantal overvallen, dat van tien vorig jaar daalde naar vijf in de eerste helft van dit jaar. Aan het einde van 2015 en begin 2016 werden er overvallen gepleegd op snackbars, een tankstation en een Albert Heijn in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Voor die overvallen werd een groep jonge jongens aangehouden, die in verschillende samenstellingen de overvallen pleegden.

Overvallen