Toverwoord is ‘gratis’ bij groot project in Apeldoorn voor duurzame woningen

Kunstena­res brengt atelier naar je toe in Apeldoorn

16:40 En dus is Ilonka begonnen met haar initiatief Art 2 Go. Waar ondernemingen als restaurants in deze coronacrisis momenteel volop maaltijden aan huis bezorgen, zet de Apeldoornse een kistje bij de deelnemers voor de deur. Met alles erin om een mooi kunstwerk te maken. Verf, pencelen, klei et cetera. Inclusief een beschrijving met een stap voor stap werkbeschrijving, voorzien van foto’s. Zo heeft de cursist een beetje een idee waar het toe kan leiden. ,,Ik kreeg dit idee eigenlijk als service voor mijn cursisten. Zij kunnen door het coronavirus nu niet komen. Maar inmiddels melden zich ook andere liefhebbers. En dus cross ik om de week met mijn busje door Apeldoorn om kistjes af te leveren. Ze krijgen twee weken de tijd om een mooi kunstwerkje in elkaar te zetten, dan haal ik het kistje weer op. En als ze willen, breng ik meteen een nieuw kistje mee, met een nieuwe opdracht. Zo geef ik niet alleen de cursisten en andere belangstellenden de mogelijkheid om creatief bezig te zijn, voor mij betekent het ook een positieve draai om mijn atelier te kunnen blijven runnen.”