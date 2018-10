Tradities weer omgedraaid: Sinterklaas dit jaar niet per boot in Apeldoorn

De intocht van Sinterklaas in Apeldoorn is dit jaar niet bij het Apeldoorns Kanaal. De organisatie heeft een vergunning aangevraagd voor een aankomst bij het station.

De intocht is op 17 november. Volgens RTV Apeldoorn komt de goedheiligman dit keer per stoomtrein op het station aan. Gerhard Methorst houdt zich namens de organiserende stichting nog op de vlakte. ,,Een aantal dingen is nog een beetje onzeker.’’ Feit is dat het kanaal dit jaar geen rol speelt, bevestigt Methorst. Hij zegt op korte termijn met meer duidelijkheid te komen.

Volgens het bericht van RTV Apeldoorn stapt de sint dit keer op het Apeldoorns station uit, op het perron van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. Vanaf daar zal hij via de tunnel onder het station naar het Stationsplein gaan, waar dan de officiële ontvangst is. Vervolgens gaat de stoet, met Sinterklaas te paard, verder de binnenstad in.

Helikopter

Als die plannen doorgaan, wordt de ene traditie ingeruild voor de ander. Sinterklaas kwam in Apeldoorn tientallen jaren per boot aan, tot het kanaal dicht ging voor grote schepen. Begin jaren zeventig ontstond zo de aankomst per trein. Eerst op de plek waar nu Kalverstraat/Nieuwendijk liggen, later - toen op die locatie Centraal Beheer werd gebouwd- verhuisde de feestelijke intocht naar het station.

Een experiment met een aankomst per helikopter in het AGOVV-stadion bleek geen succes, weet Arnold Zweers, oud-verslaggever van de Stentor nog goed. Dat was dus iets eenmaligs; vanaf toen - begin jaren negentig - kwam het kanaal weer in beeld, vertelt Zweers.