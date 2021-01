Tragedie in Lieren: persoon overleden bij brand in caravan, campinggasten vangen geblakerde honden op

Video + updateBij een caravanbrand op camping de Vinkenkamp in Lieren is vannacht één persoon overleden, meldt de politie. Het is nog onduidelijk om wie het gaat. Campinggasten hebben zich ontfermd over twee honden, waarvan er één zwartgeblakerd was door de rook.