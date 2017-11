Trailer Trash Travellers korte tijd met 'clubhuis' in Apeldoorn

De motorclub had een onderkomen in Zwolle, maar de gemeente sloot in het najaar van 2015 het clubhuis omdat het illegaal gevestigd was op het bedrijventerrein daar. De leden van de club kregen tot 11 maart vorig jaar de tijd van de gemeente Zwolle om een ander onderkomen te vinden.

Half jaar

Wanneer de motorclub precies naar Apeldoorn is gekomen, is niet bekend. Volgens John Berends, burgemeester van Apeldoorn, heeft het verblijf in elk geval niet lang geduurd. ,,De Trailer Trash Travellers hebben ongeveer een half jaar in het pand gezeten. Voor de zomervakantie van dit jaar zijn ze vertrokken. De eigenaar van het pand heeft de huur opgezegd.''

Ontwikkelingen

Of de leden van de Apeldoornse chapter elders in Apeldoorn samenkomen, is bij de gemeente niet bekend. ,,Op dit moment hebben we geen reden om aan te nemen dat het in Apeldoorn onrustig is wat dat betreft'', zegt Berends. Of het clubhuis over een jaar weer open gaat, is niet bekend. Dit is voor een deel afhankelijk van hoe het landelijke beleid rond motorclubs zich ontwikkelt.