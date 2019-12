Trainingen die helpen om de jeukrups te bestrijden, zitten bomvol

De afgelopen twee zomers zorgde de eikenprocessierups in Nederland voor grote overlast. Dit jaar was het aantal brandhaarden op veel plekken drie keer zo hoog als in 2018. De haartjes van de rupsen kunnen extreme jeuk veroorzaken en brengen (huis)dieren zelfs in levensgevaar. De verwachting is dat de rups ook de komende jaren voor problemen blijft zorgen.