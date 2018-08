Trainingsveld Orderbos door droogte 'zo geel als de Sahara'

De lange droogte heeft een aantal sportclubs in het Orderbos tot wanhoop gedreven. Want terwijl er maandenlang amper een druppel regen viel, was de beregeningsinstallatie in het Apeldoornse sportpark ook nog eens kapot. Een 'desastreuze' combinatie.

Als ze Moeder Natuur ergens vervloeken dan is het wel bij Robur'58. Begin dit jaar werd de honk- en softbalvereniging al zwaar getroffen door de storm. Bomen vielen met bosjes om en vier van de vijf velden raakten zwaar beschadigd. Die waren nauwelijks opgekalefaterd of de droogte trad in. Dat was tot daaraan toe, maar tot overmaat van ramp deed de beregeningsinstallatie in het Orderbos het niet.

Ringleiding

Met vier andere clubs - hockeyclub AMHC en de voetballers van CSV Apeldoorn, TKA en SV Orderbos - maakt Robur'58 gebruik van deze zogenaamde ringleiding. ,,Daarmee kunnen wij 3,5 veld automatisch besproeien'', zegt veldencoördinator Hans Kunnen. ,,Vorig jaar maart ging de pomp al kapot. Die was gerepareerd, maar de afgelopen maanden is de leiding zelf drie keer stuk geweest. Dat is opgelost, maar de druk is nog wel erg laag. Gelukkig komt er nu af en toe weer wat water van boven.''

Maar het kwaad is natuurlijk allang en breed geschied. Kunnen: ,,De gevolgen zijn desastreus. Het gras is hooi geworden. Volgend weekeinde begint de competitie weer. De velden zijn wel vlak, maar we vrezen dat een scheidsrechter straks zegt dat het onverantwoord is om op te spelen.''

Uitwijken

Bij het naburige SV Orderbos is er de komende tijd sowieso geen bedrijvigheid op de velden. ,,Het trainingsveld is zo geel als de Sahara. Ons tweede veld is ook geel en het hoofdveld is net opnieuw ingezaaid. Dat kunnen we nog zes weken niet gebruiken'', zegt interim-voorzitter Ben Wilpshof.

Dan zit de poulefase van het bekertoernooi er al op en is de competitie begonnen. De vierdeklasser beraadt zich momenteel op de situatie. Mogelijk kunnen thuisduels worden omgezet in uitwedstrijden. Andere optie is uitwijken naar andere Apeldoornse clubs. ,,Het eerste traint momenteel al bij CSV Apeldoorn. Maar als daar straks alles weer draait, is dat ook geen optie meer.''

Kunstgras