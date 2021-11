Trampolinespringers Ralph en Rick van KDO Apeldoorn stuwen elkaar omhoog voor WK junioren in Bakoe: ‘We zijn enorm fanatiek en willen altijd beter’

Tijdens de trainingen zijn de twee springers haast onafscheidelijk: ze springen op dezelfde trampoline, moedigen elkaar veelvuldig aan. ,,We zijn enorm fanatiek en willen altijd beter”, zegt debutant Veldhuizen. ,,Uiteindelijk willen we elkaar ook beter maken. We kunnen ons lekker aan elkaar optrekken, dat is heel fijn”, vult Van Tilborg aan. Hij is de jongste van de twee, maar wel de meest ervaren springer.