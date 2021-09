Transfer Steven Berghuis levert Apeldoornse voetbalclubs WSV en AGOVV tienduizenden euro's op

AUDIO Bad vol met water, voedsel ingeslagen, maar orkaan Ida gaat net aan Apeldoorn­se Lianne (18) voorbij: ‘We hebben geluk gehad’

31 augustus Lianne Sonneveld (18) moest flinke voorzorgsmaatregelen nemen om orkaan Ida in Amerika te kunnen weerstaan, maar gelukkig voor de Apeldoornse volleybalster en studente ging de heftige orkaan aan haar universiteit in Lafayette in de staat Louisiana voorbij. ,,Maar in new Orleans, hier vlakbij, is het heel heftig.”