‘Transgender-raadslid’ VVD stapt uit gemeenteraad Apeldoorn

17:00 Een vrouw als (waarnemend ) burgemeester in Apeldoorn. De eerste na een ellenlange lijst kerels. Is Apeldoorn er blij mee? ,,Boeit me echt niet. Die tijd zijn we toch wel voorbij? Het gaat om de kwaliteit.’’