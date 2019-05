‘Transgenderpoliticus’ Haak kan in Apeldoorn buiten VVD om raad in na vertrek Kipp

De VVD-fractie stelde twee weken geleden in een persbericht unaniem het vertrouwen in Kipp te hebben opgezegd wegens ‘onoverbrugbare meningsverschillen’. Bestuursvoorzitter Laurens van Piggelen wil niet zeggen waar die over gaan. ,,We hebben vertrouwelijke gesprekken gevoerd. Op de inhoud ga ik niet in.’’ Volgens Kipp zelf was ‘fractiediscipline’ het breekpunt.