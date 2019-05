‘Transgenderpoliticus’ keert solo terug in gemeenteraad Apeldoorn

Haak was deze collegeperiode al raadslid en had zelfs de ambitie als eerste transgender in de Tweede Kamer te komen. In januari trok hij zich echter terug uit de politiek, na om medische redenen de transitie van man naar vrouw te hebben gestaakt.

Eind vorige maand deed zich echter onverwacht een kans voor om terug te keren. Nadat Tamara Kipp uit de VVD-fractie was gezet, gaf zij haar raadszetel ‘terug aan haar partij’. Haak heeft als eerstvolgende op de kieslijst van de verkiezingen in 2018 en het eerste recht om Kipp op te volgen. Omdat het lichamelijk een stuk beter met hem gaat, gaf hij begin deze maand al aan dat terugkeren een realistische optie zou zijn. Maar dat het boek ‘VVD’ gesloten was.

