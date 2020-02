Traumahelikopter landt op afrit A50 bij Apeldoorn voor hulpverlening medisch incident

De helikopter was opgeroepen vanwege een incident in de Smutsstraat in Vaassen. Volgens een woordvoerder van de politie was er geen sprake van een misdrijf. Vanuit Vaassen is de betrokkene per ambulance naar de helikopter gereden, waarna de patiënt daarna samen met een arts van het traumateam naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen is overgebracht.