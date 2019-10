Traumahelikopter opgeroepen voor ongeluk op de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn

Elena en haar moeder Karin knokken in Brummen voor woningzoe­ken­de jongeren

11:31 Voor jongeren is in de gemeente Brummen te weinig woonruimte, tot ergernis van Elena Sluimer (22) en haar moeder Karin Beuwer. Ze zien een sneeuwbaleffect: de gemiddelde Brummenaar wordt ouder en de jeugd vertrekt. Daarom hielden ze op Facebook samen met politieke partij Democratisch Brummen een enquête. In de uitkomsten daarvan wordt wordt hun zorg bevestigd.