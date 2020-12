Traumateam komt in de benen voor ongeval bij paardenstal in Loenen

video Noodkreet bezorgde Michelle over verkeer in De Maten: ‘Moet er echt eerst iets misgaan voordat er ingegrepen wordt?’

17 december Michelle Gosens (39) uit Apeldoorn maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op de kruising van het Schoutenveld met het Poortersveld in de wijk De Maten. Ze is bang, een van haar jonge dochters durft zelfs niet meer over te steken. ,,Moet het hier eerst verkeerd gaan voordat er ingegrepen wordt? Dan zijn we te laat.”