Verduurzamen huis kost huurder in gemeente Voorst uiteindelijk niets

6:00 Bewoners van circa 150 huurwoningen van IJsseldal Wonen in de gemeente Voorst krijgen dit jaar een periode bouwvakkers over de vloer. De wooncorporatie laat de woningen verduurzamen en trekt hier ruim 1,3 miljoen euro voor uit. De huurders kost deze verbeteringen per saldo niets.