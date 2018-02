Trein uit Berlijn slaat Apeldoorn wellicht over

De NS heeft het weghalen van deze stop opgenomen in de concept dienstregeling voor 2019. Op drukke momenten, met name in de zomer, zal er een extra intercity gaan rijden tussen Amsterdam Centraal en Deventer. Om dat mogelijk te maken moet er iets geschoven worden in het schema van de verbinding Amsterdam-Berlijn. Op die bewuste piekmomenten zullen op de route richting Berlijn de stops in Hilversum en Almelo vervallen. Op de 'terugweg', vanuit Berlijn naar Amsterdam, wordt Apeldoorn overgeslagen als halteplaats. Hoe vaak dit gaat gebeuren staat nog niet in de concept dienstregeling.

'Onbegrijpelijk'

Reizigersorganisatie ROCOV Gelderland noemt het plan hoe dan ook 'onbegrijpelijk' en 'onacceptabel'. De constructie zorgt voor een 'zeer onduidelijke situatie', zo verwoordt ROCOV-voorzitter Ben Mouw in een brief aan de NS. Omdat opstappen op de trein naar Berlijn dan wel mogelijk is, maar uitstappen op de terugweg niet.

De keuze om Apeldoorn als halte te schrappen is bovendien een vreemde, stelt ROCOV: het is afgezien van Amsterdam de grootste stad op het Nederlandse deel van de route. In augustus wordt de dienstregeling definitief vastgesteld.