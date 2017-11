'Treinbaanpad biedt kansen voor fietsroute Apeldoorn-Epe'

Een veiliger en sneller fietspad tussen Apeldoorn en Epe kan het beste over de voormalige spoorlijn worden aangelegd. Tot die conclusie komt de Cleantech Regio na nader onderzoek. Er is voldoende ruimte om het huidige fietspad op het verdwenen spoortracé Apeldoorn - Zwolle te verbreden. Bij drie kruispunten kunnen tunnels worden aangelegd.

In februari spraken de colleges van Apeldoorn en Epe al hun voorkeur uit voor deze routevariant. Daarmee is niet gezegd dat de aanpassingen er komen. Beide gemeentebesturen wachten eerst af of er financiering voor het traject te vinden is. De blik is daarbij met name naar het provinciehuis in Arnhem gericht.

Onderzocht

In de afgelopen maanden heeft de Cleantech Regio het traject aanvullend onderzocht. Waar de route drukke autoroutes kruist zoals bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, en de Laan van Fasna en Eekterweg in Vaassen kunnen tunnels uitkomst bieden. Ook zijn er kansen voor het landschap gesignaleerd. Met het aanpakken van de fietsroute kan ook de diversiteit in het landschap worden teruggebracht. Beekjes kunnen bijvoorbeeld beter zichtbaar worden. Met een ecologische schouw is de (mogelijke) aanwezigheid van kwetsbare flora en fauna in beeld gebracht. Op voorhand lijken de flora en fauna de realisatie van de fietsroute via het treinbaanpad niet in de weg te staan, concludeert de Cleanteach Regio.

Advies