Treinen rijden weer tussen tussen Deventer en Amersfoort

Alleen gelijkspel kan verkie­zings­feest rond Marktplein nog verpesten

9:36 De markthal (West8) en het bladerdak (Bureau B+B) zijn in een peiling op www.destentor.nl de populairste ontwerpen voor een nieuw Marktplein in Apeldoorn. Ruim duizend mensen hebben in die - niet representatieve - poll hun voorkeur aangegeven. Is een indicatie van de uitkomst? Volgens de gemeente weet alleen de computer dat op dit moment, want niemand krijgt een blik op de tussenstand.