Treinliefhebbers gaan terug in de tijd op stoomtreinfestival in Beekbergen

'Ook in kraampakket past een brand­weer­au­tootje'

6:00 Een babyrompertje met strepen en 'boefje' erop. Knuffels in de vorm van een brandweerauto, een peuterpuzzel in dokter-thema. Het is duidelijk: de liefde voor hulpdiensten kan niet jong genoeg worden meegegeven. Jan Brand en Marieke Jacobs helpen daar graag bij, via hun speciale speelgoedwinkel U-Toys.