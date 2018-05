Treinreizigers moeten nog vier dagen met de bus tussen Apeldoorn - Amersfoort

De werkzaamheden op het spoor tussen Apeldoorn en Amersfoort lopen volgens planning. Vanaf maandag rijdt de trein weer normaal, tot die tijd is het behelpen en worden de reizigers met bussen vervoerd.

De vernieuwing van het spoor begon zaterdag. Ook wordt gewerkt aan een tunnel bij Barneveld. Voor reizigers tussen Apeldoorn en Amersfoort betekent het vervangende vervoer met bussen ten minste een half uur langere reistijd.

,,Universiteiten zijn gewoon open en op kantoren is het in de meivakantie ook druk'', zegt Freek Bos, woordvoerder van reizigersvereniging Rover. Volgens Rover zijn juist de mei- en de herfstvakantie in vergelijking met andere Nederlandse vakantieweken het drukst. ,,We begrijpen dat er gewerkt moet worden aan het spoor, maar plan het in de zomer. Nu worden werkzaamheden meestal een maand van tevoren aangekondigd, maar wij vinden dat dat minimaal een jaar moet zijn. Zo hebben werknemers ruim de tijd om bijvoorbeeld hun vakantie in de tijd van de werkzaamheden te plannen.''

In de nachtelijke uren

Volgens Aldert Baas, woordvoerder van ProRail, wordt er altijd geprobeerd om werkzaamheden te verrichten 'in de nachtelijke uren'. ,,Als dat niet kan, plannen we ze in het weekend en de laatste optie is de vakanties. We proberen de werkzaamheden altijd zo kort mogelijk te houden.''

Volgens NS-woordvoerder Anita Boonstra kunnen niet alle werkzaamheden in de zomerperiode plaatsvinden. ,,Je hebt op alle plekken aannemers nodig en dat kan niet als je alles in de zomer hebt gepland. We kijken altijd naar de meest geschikte periode voor de werkzaamheden.'' Volgens Boonstra loopt 'alles volgens de planning en zijn er genoeg bussen ingezet'.

Jordy van den Berg uit Utrecht wilde met de auto naar zijn werk in Apeldoorn, maar kreeg pech. ,,Met de auto ben ik in een uur op mijn werk. Helaas heb ik er nu twee uur over gedaan. Het was ook even zoeken naar de bus in Amersfoort, maar de rit verliep prima.''

