Treinstoring tussen Apeldoorn en Amersfoort opgelost

VIDEO EN UPDATE De dag na de brand in Apeldoorn: daar komen de kijkers

11:30 Opruimen en onderzoek doen, is deze woensdag het credo op het terrein van bouwmarkt Karwei in Apeldoorn, die dinsdagochtend in vlammen opging. Het publiek wil daarvan graag getuige zijn. In een stoet rijden kijkers al fotograferend langs de restanten van het gebouw.