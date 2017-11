Treinverkeer Apeldoorn - Amersfoort drie uur na aanrijding weer op gang

Politie herkent inbreker Twello van be­vei­li­gings­ca­me­ra

13:45 Een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is gisteravond op het Stationsplein in Apeldoorn aangehouden. De man wordt verdacht van een inbraak eerder op de dag in Twello. De politie kon hem inrekenen dankzij beelden van een beveiligingscamera. Een buurman besloot die beelden zelf te delen op Facebook.