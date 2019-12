Treinverkeer Apeldoorn - Amersfoort plat na verkeersongeluk bij spoorwegovergang

Video Beeld van naakte vrouw komt terug naar Apeldoorn

10:47 Het beeld dat sinds 1995 bekend is als de ‘naakte vrouw’ komt terug naar Apeldoorn. Het in brons uitgevoerde kunstwerk verhuisde een paar maanden geleden van haar plek aan de Stationsstraat naar Emmen. Nu blijkt dat de gemeente eigenaar van het beeld is komt de naakte vrouw terug naar Apeldoorn.