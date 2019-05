Treinverkeer Apeldoorn - Zutphen weer hervat nadat vrachtwagen spoorbrug beukte

video Eerste so­lo-sprong van Britse para eindigt in de takken van Teuge

7 mei Een Engelse ex-militair zal zijn eerste solosprong in Teuge nooit vergeten. De vijftiger, die vanmiddag op een hoogte van 700 meter uit een toestel sprong, belandde bungelend in een boom aan De Zanden. ,,Eind van de middag gaat hij opnieuw springen, het was geen ongeval maar een voorval”, zegt directeur Simon Woerlee van het Nationaal Paracentrum Teuge.