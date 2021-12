Treinverkeer bij Apeldoorn ontregeld: conducteur voelt dat hij ergens tegenaan botst

Apeldoorn gunt kinderen Zuidbroek skatebaan, maar oudere jeugd wacht nog steeds

Een jarenlange wens van bewoners van de Apeldoornse wijk Zuidbroek gaat volgend jaar eindelijk in vervulling. In de buurt van tennisclub Sprenkelaar komt een skatebaan voor jonge kinderen. De wijkraad heeft jarenlang aangedrongen op zulke voorzieningen in de nieuwe wijk. Nu deze knoop is doorgehakt moet de gemeente ook actie ondernemen voor de oudere jeugd, is de oproep.

