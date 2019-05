Treinverkeer rond Apeldoorn ligt uren stil door aanrijding

Apeldoorn wil nieuwe ‘gewone’ hoogwerker van de brandweer voor 2,5 ton aanpassen

6:31 De hoogwerker van het brandweerkorps in Apeldoorn is, net als vier andere hoogwerkers van de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) aan vervanging toe. Door het veelvuldige gebruik en de soort bebouwing in Apeldoorn is de ‘standaard’ hoogwerker van de VNOG niet geschikt voor Apeldoorn. Voor het aanpassen van de hoogwerker wil de gemeente 2,5 ton uittrekken.