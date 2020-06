Treinverkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn komende uren ligt stil

Apeldoorn zet carnaval door corona op laag pitje: Geen stadsprins en geen sleutel­over­dracht

11:30 Apeldoorn heeft tijdens het carnaval van februari geen prins die de stad kan vertegenwoordigen. Carnavalssociëteit ‘t Sleutelveugeltjen levert altijd de stadsprins, maar dat zit er nu niet in. ,,Corona houdt ons in de greep’’, zegt secretaris en grootvorst Remy Schoneveld. ,,We willen iedereen tijdig duidelijkheid geven en hebben daarom al onze activiteiten voor het nieuwe seizoen geschrapt.’’