Treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort komt weer op gang na seinstoring

Op de terugweg van een feestje raakt een scooter in de greppel in Teuge

15 mei Twee jongens zijn vrijdagnacht met een scooter onderuitgegaan. Het ongeluk gebeurde aan de Rijksstraatweg in Teuge nadat de twee op de terugweg waren van een feestje in Twello. De precieze toedracht van het eenzijdige ongeval is nog onbekend.