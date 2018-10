Treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort weer op gang na aanrijding

Politieman moet zich voor rechter verantwoor­den voor aanrijding met fietsers in Apeldoorn

25 oktober Een 48-jarige politieman uit Velp moet zich volgende week bij de rechter verantwoorden voor een aanrijding met twee fietsers in Apeldoorn mei vorig jaar. De bestuurder was met een politiebus met spoed onderweg naar een ongeluk met gewonden elders in de stad, toen twee fietsers de Deventerstraat overstaken. Ze raakten bij de aanrijding gewond. De politieman zelf kwam met de schrik vrij.