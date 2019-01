Treistoring Apeldoorn-Zutphen verholpen

Waarom valt intercity uit in ochtend­spits als het nog niet sneeuwt?

19:47 Door de landelijke sneeuwverwachting is het morgen te ingewikkeld om in de ochtendspits alleen intercity's te schrappen in delen van het land waar al sneeuw valt. Dat zegt de NS in reactie op vragen van de Stentor. Consequentie is wel dat er op het drukste moment van de dag ‘ondanks prima weercondities’ diverse treinen uitvallen op bijvoorbeeld het traject Deventer - Apeldoorn - Amersfoort.